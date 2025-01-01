Kommissar Rex
Folge 4: Tod im Museum
Die Fotografin Christa findet bei Aufnahmen im Naturhistorischen Museum einen Beutel mit Diamanten. Sie entnimmt ein paar Steine und versteckt die restlichen Diamanten wieder an ihrem Platz. Kurz darauf stürzt ein Mann über das Geländer auf den Marmorfußboden der Kuppelhalle - Mord. Je intensiver ermittelt wird, desto mehr Verdächtige finden sich. Keiner hat ein Alibi, auch die Fotografin nicht. Das Telefon klingelt: Im Park vor dem Museum wurde ein Mann erstochen aufgefunden ...
