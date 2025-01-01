Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Tod im Museum

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 4
Tod im Museum

Tod im MuseumJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 4: Tod im Museum

48 Min.Ab 6

Die Fotografin Christa findet bei Aufnahmen im Naturhistorischen Museum einen Beutel mit Diamanten. Sie entnimmt ein paar Steine und versteckt die restlichen Diamanten wieder an ihrem Platz. Kurz darauf stürzt ein Mann über das Geländer auf den Marmorfußboden der Kuppelhalle - Mord. Je intensiver ermittelt wird, desto mehr Verdächtige finden sich. Keiner hat ein Alibi, auch die Fotografin nicht. Das Telefon klingelt: Im Park vor dem Museum wurde ein Mann erstochen aufgefunden ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen