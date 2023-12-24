Zum Inhalt springenBarrierefrei
Annas Geheimnis

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 6vom 24.12.2023
Folge 6: Annas Geheimnis

47 Min.Folge vom 24.12.2023Ab 12

Anna Foltyn, die Tochter eines Staatsanwalts, stirbt an einer Überdosis Heroin. Doch was wie ein Drogentod aussieht, war Mord. Kommissar Moser kann in letzter Minute die Feuerbestattung verhindern. Er findet eine Spur: Anna Foltyn war bis kurz vor ihrem Tod in psychiatrischer Behandlung. Bevor Moser den Psychiater befragen kann, wird ein Attentat auf ihn verübt. Er muss schnell handeln ...

SAT.1 GOLD
