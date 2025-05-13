Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 10vom 13.05.2025
Folge 10: Lost in Love

23 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12

Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Annika Lehman aufgesucht: Ihr mühsam Erspartes ist weg. Die Masseurin gab ihrer neuen Liebe Sebastian Busch ihre 7.000 Euro. Doch Sebastian leugnet nicht nur die Beziehung, sondern auch jemals Geld von ihr erhalten zu haben.

