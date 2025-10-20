Mein Sohn, der QuerulantJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 14: Mein Sohn, der Querulant
23 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Kerstin Bräuer kommt aus Angst um ihren Sohn zu Team Lenßen: Tim hat angeblich seine Ausbildung gekündigt und ist abgehauen. Ingo Lenßen findet jedoch heraus, dass Tim fristlos gekündigt wurde und ihm eine Anzeige wegen aggressiven Verhaltens droht. Während Ingo Lenßen versucht, die Situation zu deeskalieren, stößt sein Team auf neue Hinweise, die eine überraschende Wendung in den Fall bringen. Können die Anwälte Tims Zukunft retten?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1