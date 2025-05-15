Lenßen hilft
Folge 4: Vertrauensverlust
23 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12
Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Anni Lück kontaktiert: Die Alleinerziehende brachte ihre Tochter Mia während ihrer vierwöchigen Reha bei ihrer Schwester unter. Nun weigert sich Sandra Meise, ihre Nichte wieder zurückzugeben. Sie unterstellt Anni, erziehungsunfähig zu sein, schaltet das Jugendamt ein und meldet Mia auf einer neuen Schule an. Doch plötzlich ist Mia verschwunden. Schafft es Team Lenßen, Mia zu finden und die Schwester zur Vernunft zu bringen?
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1