SAT.1Staffel 2Folge 15vom 27.05.2025
23 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12

Team Lenßen kämpft für einen alleinerziehenden Vater. Nach dem Unfalltod seiner Frau kümmert sich Stefan Müller liebevoll um seine Tochter Alina und seinen Sohn Luke. Doch seine Schwägerin Sonja Becker hat eine Gefährdungsmeldung beim Jugendamt gemacht, weil sie ihn für erziehungsunfähig hält.

SAT.1
