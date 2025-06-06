Lenßen hilft
Folge 20: Drogenküche
23 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12
Linda Jahn sucht dringend Rat bei Ingo Lenßen. Die Kripo hat in ihrer Küche Drogenrückstände gefunden und beschuldigt die alleinerziehende Mutter nun, unerlaubte Substanzen herzustellen. Dabei hatten die Kellnerin und ihr Sohn Kalle die Wohnung für die letzten Wochen an eine Bekannte untervermietet. Während Ingo Lenßen den aufgebrachten Vermieter beruhigt, entdeckt sein Team eine verdächtige Spur. Wird es ihnen gelingen die Unschuld der Mandantin zu beweisen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© SAT.1