Lenßen hilft
Folge 18: Familie auf Zeit
23 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12
Katja Reimer hat Angst um ihre Familie. Sie und ihr Mann Emanuel haben die Geschwister Lilly und Neo als Pflegekinder aufgenommen. Doch als die leibliche Mutter Sabrina plötzlich den Pflegevater wegen gefährlicher Körperverletzung anzeigt, steht die Pflegeerlaubnis auf dem Spiel.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
