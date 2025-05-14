Wohnung mit VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 13: Wohnung mit Vergangenheit
23 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
Ingo Lenßen ist die letzte Hoffnung für Aimée Herz. Seit drei Monaten wohnt die Alleinerziehende in ihrer neuen Wohnung und wird seitdem von fremden Männern vor ihrer Tür mit unmoralischen Angeboten belästigt. Vermieter Bert Göke ignoriert ihre Hilferufe und sieht keine Probleme im Haus. Die Lage eskaliert, als Aimée von einem gefährlichen Mann bedroht wird. Team Lenßen kämpft für die Mandantin und deckt etwas Schockierendes auf.
