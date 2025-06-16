Was, wenn Opa nicht mehr kannJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 19: Was, wenn Opa nicht mehr kann
23 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12
Kayla braucht dringend Hilfe: Ihre Mutter Melanie wird von Kaylas Tante Tanja beschuldigt, Geld von deren Vater Günther unterschlagen zu haben.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1