Lenßen hilft
SAT.1 Staffel 2 Folge 9 vom 16.05.2025
23 Min. Folge vom 16.05.2025 Ab 12

Die Physiotherapeutin Caro Piel wendet sich in großer Sorge an Ingo Lenßen. Ihre Schwester Elena Vogt ist spurlos verschwunden. Da Caro deren Mietbürgschaft übernommen hat, verlangt Elenas Vermieter von der Mandantin, den Mietrückstand zu begleichen. Team Lenßen stößt auf unerklärlich hohe Abhebungen vom Konto der Schwester vor ihrem Verschwinden. Gelingt es Ingo Lenßen, Elena Vogt zu finden und den wahren Grund ihres Verschwindens aufzuklären?

