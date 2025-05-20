Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Sexy oder Job weg!

SAT.1Staffel 2Folge 8vom 20.05.2025
Sexy oder Job weg!

Sexy oder Job weg!Jetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 8: Sexy oder Job weg!

23 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12

Kellnerin Michelle Lob wendet sich an Ingo Lenßen. Der Café-Betreiber zwingt sie, ein freizügiges und sexistisch bedrucktes Arbeitsshirt zu tragen. Als die Alleinerziehende sich weigert, droht er mit Kündigung. Die Lage eskaliert, als Michelle in dem Arbeitsshirt von einem Gast sexuell belästigt wird.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen