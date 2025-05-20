Lenßen hilft
Folge 8: Sexy oder Job weg!
23 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12
Kellnerin Michelle Lob wendet sich an Ingo Lenßen. Der Café-Betreiber zwingt sie, ein freizügiges und sexistisch bedrucktes Arbeitsshirt zu tragen. Als die Alleinerziehende sich weigert, droht er mit Kündigung. Die Lage eskaliert, als Michelle in dem Arbeitsshirt von einem Gast sexuell belästigt wird.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1