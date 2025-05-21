Lenßen hilft
Folge 5: Schützenhilfe
23 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12
Anja Gießen sucht dringend Rat bei Team Lenßen. Der Vorstand des Schützenvereins beschuldigt die Kassenwartin, 4.000 Euro unterschlagen zu haben und ihre Tochter Celina bei einem Catering-Auftrag zu bevorzugen. Die Mandantin bestreitet die Vorwürfe vehement. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als auch noch ihr Job als Kassiererin auf dem Spiel steht. Ingo Lenßen kämpft für Gleichberechtigung und gegen tief verwurzelte Machtstrukturen.
Staffel 2
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
