Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Die Wahrheit über meine Tochter

SAT.1Staffel 2Folge 100vom 04.02.2026
Die Wahrheit über meine Tochter

Die Wahrheit über meine TochterJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 100: Die Wahrheit über meine Tochter

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Laura Fink tritt verzweifelt in den Beratungbus von Team Lenßen: Ihre kleine Tochter Mia leidet an einer seltenen Immunschwäche - doch niemand in der Familie trägt das Gen. Ein DNA-Test bringt eine erschütternde Wahrheit ans Licht. Ingo Lenßen vermutet einen folgenschweren Fehler im Krankenhaus - in der Nacht, in der Mia geboren wurde. Für Team Lenßen beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit und die Suche nach der Wahrheit.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen