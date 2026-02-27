Lenßen hilft
Folge 102: Durch dick und dünn
23 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Alexandra Mai verliert am Steuer plötzlich das Bewusstsein - ihr Auto verunglückt, während Leo, der Sohn ihres Verlobten, mit im Wagen sitzt. In ihrem Blut wird das verbotene Abnehmmittel Sibutramin gefunden. Alexandra beteuert, nichts eingenommen zu haben. Ingo Lenßen glaubt ihr und stößt auf familiäre Spannungen. Während der Druck wächst und Leos Sicherheit infrage steht, entdeckt Team Lenßen ein Detail, das alles verändern könnte.
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1