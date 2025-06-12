Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Schutzengel auf vier Pfoten

SAT.1Staffel 2Folge 22vom 12.06.2025
Schutzengel auf vier Pfoten

Schutzengel auf vier PfotenJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 22: Schutzengel auf vier Pfoten

23 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12

Nina Starck ist verzweifelt: Die Epilepsie-Warnhündin ihrer Tochter Lilly wurde beschlagnahmt, nachdem Hündin Charlie angeblich Nachbarin Hilde angefallen hat. Als Lilly wegen eines Anfalls ins Krankenhaus muss und Ninas Ex-Mann das Sorgerecht einfordert, verliert die Mandantin jede Hoffnung. Die Anwälte stoßen auf einen Online-Artikel der Nachbarin, der zu einer dramatischen Wendung führt. Kann Ingo Lenßen die Wahrheit ans Licht bringen und Hündin Charlie zurückholen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen