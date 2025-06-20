Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Opfer der Wahrheit

SAT.1Staffel 2Folge 25vom 20.06.2025
Opfer der Wahrheit

Opfer der WahrheitJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 25: Opfer der Wahrheit

23 Min.Folge vom 20.06.2025Ab 12

In ihrer Verzweiflung wendet sich Sina Becker an Ingo Lenßen. Sina wurde auf einer Party von Sven Schöller vergewaltigt, doch aus Angst und Scham will die Erzieherin keine Anzeige erstatten. Ingo überzeugt sie davon, dass es nicht ihre Schuld ist und beginnt, Zeugen zu suchen. Als Sven die Mandantin wegen Verleumdung anzeigt, will sie aufgeben und ihre Aussage zurückzuziehen. Kann Team Lenßen Sven stoppen, bevor er endgültig Sinas Leben zerstört?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen