SAT.1Staffel 2Folge 27vom 18.06.2025
23 Min.Folge vom 18.06.2025Ab 12

Rita Kraus braucht dringend anwaltlichen Rat: Ihrer Tochter Lea wird vorgeworfen, Nachbarskind Levi Rot-Huber während des Babysittings verletzt und einen teuren Fernseher zerstört zu haben. Levis Eltern wollen die angehende Erzieherin anzeigen. Team Lenßen stößt auf dunkle Geheimnisse in der scheinbar perfekten Familie Rot-Huber. Was verbirgt die Familie wirklich? Kann Team Lenßen die Wahrheit ans Licht bringen und Leas berufliche Zukunft retten?

