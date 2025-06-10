Lenßen hilft
Folge 29: Sternenkind
23 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Lenßen hilft". // Sternenkind: Melanie Jäger setzt auf die Hilfe von Team Lenßen. Die Kellnerin hat eine Fehlgeburt erlitten. Allerdings akzeptiert ihr Chef die Krankmeldung nicht und droht ihr mit Kündigung. Melanie fürchtet um ihren Job und um den ihres Partners Oliver, der im gleichen Restaurant arbeitet.
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1