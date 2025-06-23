Lenßen hilft
Folge 31: Die letzte Fahrstunde
23 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12
Die Fahrschülerin Jill Link (17) hat bei einer Fahrstunde einen Fahrradkurier angefahren. Der Fahrlehrer Dirk Mertens (57) erhebt schwere Vorwürfe: Jill habe absichtlich gehandelt!

Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
