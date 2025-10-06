Lenßen hilft
Folge 32: Du ahnst es nicht
23 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Andrea Böhm (46) sucht anwaltlichen Rat bei Team Lenßen: Ihre Tochter Lynn (17) möchte endlich erfahren, wer ihr leiblicher Vater ist. Doch Mutter Rita verweigert die Herausgabe der Unterlagen der Samenbank. Gemeinsam mit Lynn setzt Team Lenßen alles daran, Licht ins Dunkel zu bringen. Als die Tochter der Mandantin heimlich an die Dokumente gelangt, kommt eine schockierende Wahrheit ans Licht. Was verschweigt Rita - und warum stellt sie sich gegen den Wunsch ihrer Tochter?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1