Lenßen hilft
Folge 44: Hasch-Papi
23 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12
Nicole Weinrich sucht dringend rechtliche Hilfe - das Jugendamt droht, ihr die Kinder zu entziehen. Team Lenßen schaltet sich sofort ein. Noch-Ehemann Philipp hat unter Drogeneinfluss einen Autounfall verursacht - mit den Kindern auf der Rückbank. Als Tochter Alina plötzlich verschwindet und Ingo Lenßen Cannabis in ihrem Zimmer entdeckt, entsteht ein erschreckender Verdacht. Kann Team Lenßen Nicole davor bewahren, ihre Kinder zu verlieren?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1