Schuldenregen

SAT.1Staffel 2Folge 46vom 08.10.2025
Folge 46: Schuldenregen

23 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

Jule Thiel (40) flüchtet panisch in Ingo Lenßens Beratungsbus - ein Inkassomitarbeiter habe sie verfolgt und bedroht. Was steckt hinter diesem Vorfall? Team Lenßen taucht tief in die scheinbar heile Familienwelt ein und findet erschütternde Hinweise: Ehemann Arno Thiel (42) steckt offenbar bis zum Hals in Schulden, und selbst Tochter Luna (16) droht der Verlust ihres Rollstuhls. Team Lenßen setzt alles daran, um ihre Mandantin vor dem finanziellen Ruin zu bewahren.

