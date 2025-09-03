Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

SAT.1Staffel 2Folge 49vom 03.09.2025
Folge 49: Das Bingo-Komplott

23 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 12

Team Lenßen wird von der aufgelösten Margot Bach und ihrer Enkelin Tilda aufgesucht - wegen angeblich illegalem Bingo droht Margot ernsthafter Ärger mit der Justiz. Als ihr Vermieter ihr fristlos kündigt, steht sogar ihr Zuhause auf dem Spiel. Wird es Ingo Lenßen und seinem Team gelingen, Margot vor dem Verlust ihrer Wohnung zu bewahren - und die wahren Hintergründe der rätselhaften Anzeige ans Licht zu bringen?

SAT.1
