SAT.1Staffel 2Folge 50vom 05.09.2025
23 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12

Sabine und Achmed Yilmaz bitten Ingo Lenßen um Hilfe: Ihre Kinder Aylin und Deniz wurden zu Unrecht von einer Bürgerwehr beschuldigt und bedroht. Die Lage eskaliert, als auch die Familie anonym unter Druck gesetzt wird. Durch hartnäckige Ermittlungen deckt Team Lenßen eine rassistisch motivierte Intrige und kriminelle Machenschaften auf. Kann es gelingen, die Wahrheit ans Licht zu bringen und der Familie Yilmaz endlich Gerechtigkeit zu verschaffen?

