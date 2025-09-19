Lenßen hilft
Folge 52: Wände der Angst
23 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12
Bella Dürr sucht dringend Hilfe bei Team Lenßen: Der Vermieter ihrer kleinen Schwester Maxi zeigt sie wegen Körperverletzung an - dabei wollte sie Maxi nur schützen. Bei ihren Ermittlungen stoßen Ingo Lenßen und sein Team auf beunruhigende Hinweise: dubiose Mietnachlässe und ein Vermieter, der sich immer wieder unbefugt Zugang zur Wohnung verschafft. Team Lenßen ist entschlossen, die Wahrheit ans Licht zu bringen und den Machtmissbrauch zu stoppen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1