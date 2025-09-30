Lenßen hilft
Folge 54: Alle gegen Anton
23 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Dana Peters steht plötzlich vor einer Anzeige - Nachbarsjunge Henry wurde auf einem Kindergeburtstag mit einem Golfschläger verletzt - angeblich von ihrem Sohn Anton. Es drohen Schmerzensgeld und eine Anzeige. Doch schnell wird klar: Hinter den Vorwürfen steckt mehr. Kann Ingo Lenßen die Wahrheit ans Licht bringen - und Anton vor falschen Anschuldigungen schützen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
12
