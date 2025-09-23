Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 57vom 23.09.2025
23 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12

Verena Linde ist verzweifelt: Ihre Tochter Elin wurde vom Jugendamt abgeholt - unter Polizeischutz. Verenas Ex hat das Umgangsrecht erstritten, um Zeit mit seiner Tochter zu verbringen. Doch plötzlich steht die Mandantin unter Verdacht, Elin absichtlich eingesperrt zu haben. Schnell wird klar: Elin will ihren Vater nie wieder sehen. Ingo Lenßen muss herausfinden, was hinter ihrer Angst steckt - bevor die Situation endgültig eskaliert.

