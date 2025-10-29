Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Irmi muss weg

SAT.1Staffel 2Folge 59vom 29.10.2025
Irmi muss weg

Irmi muss wegJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 59: Irmi muss weg

23 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Ingo Lenßen wird von Leihoma Irmi Pfaff mit einem dramatischen Vorfall konfrontiert: Während sie auf den fünfjährigen Nik aufpasste, ging sie kurz in den Hausflur - und sperrte sich dabei aus. Keiner ihrer Schlüssel passte mehr. Als die Feuerwehr die Tür öffnete, war Nik verletzt. Jetzt droht der Mandantin eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung - und das Ende ihrer Tätigkeit als Leihoma. Schafft es Team Lenßen, Irmis Unschuld zu beweisen, bevor alles zu spät ist?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen