Folge 63: Einer flog über das Kuckuckskind
23 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Lea Seiler wendet sich hilfesuchend an Ingo Lenßen: Ihr Mann Kai zweifelt plötzlich an der Vaterschaft ihres gemeinsamen Babys Noah. Auslöser ist ein KI-generiertes Babybild und ein heimlicher Vaterschaftstest, den seine Mutter Marie organisiert hat. Als auch ein zweiter Test negativ ausfällt, droht Lea alles zu verlieren. Team Lenßen muss schnell handeln, um die junge Familie vor dem endgültigen Zerbrechen zu bewahren.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1