Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Psychospielchen

SAT.1Staffel 2Folge 68vom 26.09.2025
Psychospielchen

PsychospielchenJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 68: Psychospielchen

23 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 12

Anita Mazur sucht verzweifelt Hilfe bei Team Lenßen: Ihr Sohn Raik hat einen Blumentopf vom Balkon geworfen und dabei die Nachbarin verletzt. Jetzt drohen Schmerzensgeldforderungen und eine Anzeige. Doch schnell wird klar: Raiks Verhalten ist kein Zufall. Ein rätselhafter Arzt, fragwürdige Medikamente - Ingo Lenßen stößt auf beunruhigende Hinweise. Kann er verhindern, dass Raik in die Psychiatrie eingewiesen wird und die Wahrheit ans Licht bringen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen