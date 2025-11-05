Lenßen hilft
Folge 72: Ausgeflippt
23 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Ingo Lenßen empfängt Jenny Wenner mit einem erschütternden Anliegen: Ihrem Sohn Noah drohen Schulverweis und eine Strafanzeige - er soll einen Mitschüler gefesselt und eingesperrt haben. Team Lenßen stößt auf Mobbing, verletzende Nachrichten und eine rätselhafte Verehrerin. Als Noah plötzlich verschwindet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Kann Ingo Lenßen Noah finden und die Wahrheit ans Licht bringen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1