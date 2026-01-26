Unter die Räder gekommenJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 85: Unter die Räder gekommen
23 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Team Lenßen wird von Lea Wolf um Hilfe gebeten, nachdem ihr Mann versehentlich die Vermieterin angefahren hat - und die Familie daraufhin fristlos gekündigt wurde. Doch schnell zeigt sich: Die Probleme reichen tiefer. Während Sohn Ben dringend eine Kur braucht, droht die Familie auch ihre Krankenversicherung zu verlieren. Ingo Lenßen entdeckt Hinweise auf einen Betrug - und eine gefährliche Wahrheit über Leas Ehemann.
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1