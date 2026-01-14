Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 86vom 14.01.2026
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Team Lenßen wird von Lehrerin Anne Kohl aufgesucht, die nach einem Foto in Reizwäsche vorläufig suspendiert wurde. Anne beteuert, das Bild sei manipuliert. Während Ingo Lenßen erste Hinweise auf die Echtheit entdeckt, kommt ihm ein schrecklicher Verdacht: Wurde der Mandantin chemische Substanzen verabreicht? Doch als ein Video auftaucht, das eine dunkle Gestalt an ihrem Bett zeigt, nimmt der Fall eine völlig neue Wendung.

SAT.1
