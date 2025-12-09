Ein Kind um jeden PreisJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 90: Ein Kind um jeden Preis
23 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Ein Mahnbescheid bringt Elena und Lukas Seidel zu Ingo Lenßen - ihr Traum vom eigenen Kind droht zu zerbrechen. Seit Monaten vertrauen sie auf die Hilfe von Kinderwunsch-Spezialist Dr. Halver, doch die Kosten explodieren und die Zweifel wachsen. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als Elena plötzlich zusammenbricht. Während Team Lenßen dem dubiosen Arzt auf den Zahn fühlt, bringt ein toxikologisches Gutachten eine schockierende Wahrheit ans Licht.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1