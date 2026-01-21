Lenßen hilft
Folge 96: Schreibaby schrei!
23 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Ingo Lenßen und seine Kollegin Lisa Cramer helfen Britt Fink, die mit Baby Mats völlig überfordert ist. Aus Angst, ihm in ihrer Not etwas anzutun, hat sie selbst das Jugendamt eingeschaltet - und fürchtet nun, dass man ihr das Kind wegnimmt. Während die Mandantin offen für Hilfe ist, reagiert ihr Mann Dirk aggressiv. Als das Jugendamt über angebliches Schütteln informiert wird, eskaliert die Lage. Wird Ingo Lenßen verhindern können, dass Britt ihr Baby verliert?
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1