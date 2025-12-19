Lenßen hilft
Folge 98: Vom Date in die Hölle
23 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12
Diana Bräunig wird Opfer eines Cyberstalkers - und verliert dadurch ihren Job. Ingo Lenßen will den Täter stoppen und Dianas Ruf retten. Verdächtig ist ihr Online-Date Oliver Ahrens, doch auch die Kollegen und Familie verhalten sich auffällig. Als ein obszönes Dating-Profil auftaucht und sogar Sohn Levi in Gefahr gerät, erkennt Team Lenßen den Ernst der Lage. Die Spur führt zu einer Spyware - und zu einem Täter, den Diana nie verdächtigt hätte.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1