Staffel 4Folge 24vom 09.11.2022
Um den Hund gekommenJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 24: Um den Hund gekommen
23 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 12
Pia Horner (38) ist verzweifelt, da sie ihre Hündin Marilyn nicht von der Pension in einem Tierheim zurückbekommen soll. Was hat ihr Ex damit zu tun?
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1