Staffel 4 Folge 6 vom 04.11.2022
Lenßen übernimmt
Folge 6: Auf schmalen Schultern
Ab 12
Die besorgte Sarina Münchow (39) benötigt dringend Hilfe für ihre Schwester Olivia Jacobs (41) und wendet sich an Ingo Lenßen. Olivias Kinder Tallulah (15) und Mavi (10) haben ein Auto zerkratzt, als sie heimlich Geld mit Scheibenputzen verdienen wollten. Doch nicht nur das! Laut der Lehrerin hat Tallulah häufiger die Schule geschwänzt. Der Anwalt will verhindern, dass das Jugendamt einschreitet.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
