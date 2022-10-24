Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1 Staffel 4 Folge 4 vom 24.10.2022
Vertrauter Verrat

Lenßen übernimmt

Folge 4: Vertrauter Verrat

23 Min. Folge vom 24.10.2022 Ab 12

Isabelle Hegemann (36) will sich von ihrem Mann Maik (38) scheiden lassen, weil sie glaubt, dass er sie betrogen hat. Ingo Lenßen findet sich in einem Dreiecks-Wirrwarr wieder. Denn: Der Mann von Isabelles bester Freundin hat vor Kurzem herausgefunden, dass er zeugungsunfähig ist und zwischen Maik und seinem Söhnchen Kilian eine deutliche Ähnlichkeit entdeckt ...

