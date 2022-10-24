Staffel 4Folge 4vom 24.10.2022
Lenßen übernimmt
Folge 4: Vertrauter Verrat
23 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 12
Isabelle Hegemann (36) will sich von ihrem Mann Maik (38) scheiden lassen, weil sie glaubt, dass er sie betrogen hat. Ingo Lenßen findet sich in einem Dreiecks-Wirrwarr wieder. Denn: Der Mann von Isabelles bester Freundin hat vor Kurzem herausgefunden, dass er zeugungsunfähig ist und zwischen Maik und seinem Söhnchen Kilian eine deutliche Ähnlichkeit entdeckt ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1