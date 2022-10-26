Staffel 4Folge 2vom 26.10.2022
Lenßen übernimmt
Folge 2: Blümchensex
23 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 12
Sabine Berg (46) bittet Anwalt Ingo Lenßen in den Blumenladen ihrer Mutter. Ihr droht eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung an einer Erotik-Darstellerin!
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
