Staffel 4Folge 9vom 17.11.2022
Lenßen übernimmt
Folge 9: Heile Welt im Chaos
23 Min.Folge vom 17.11.2022Ab 12
Ina Grieger (42) erbittet Ingo Lenßens Hilfe, um eine gütliche Einigung und endlich Frieden im Streit mit Nachbarsfamilie Junker zu schaffen. Seit die Griegers eingezogen sind, machen ihnen die Nachbarn das Leben zur Hölle. Nun wirft Angie Junker (39) Ina auch noch vor, deren Sohn Philipp (12) das Gesicht zerkratzt zu haben! Doch ein paar Details passen irgendwie nicht.
Lenßen übernimmt
