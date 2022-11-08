Staffel 4Folge 14vom 08.11.2022
Lenßen übernimmt
Folge 14: Bestellter Rufmord
23 Min.Folge vom 08.11.2022Ab 12
Ingo kommt zu Jasmin Marcell (36). Ihr wird vorgeworfen, Patienten zu bestehlen, die sie als Altenpflegerin betreut. Nach der Kündigung folgt auch noch eine Hetzkampagne im Internet ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1