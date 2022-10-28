Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 5vom 28.10.2022
Tagesmutter am Abgrund

Tagesmutter am AbgrundJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 5: Tagesmutter am Abgrund

23 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12

Die Tagesmutter von Ben Handkes Tochter bittet Ingo Lenßen um Hilfe, als ihr Sohn Dany (16) von der Polizei nach Hause gebracht wird. Er wurde mit zehn Gramm Cannabis gefasst, hat sich seiner vorläufigen Festnahme widersetzt und einem Kumpel zur Flucht verholfen. Im Gespräch mit Ben Handke behauptet der Junge, weder Drogen genommen noch verbreitet zu haben. Seinen Komplizen will er aber nicht verraten. Was geht da vor sich?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen