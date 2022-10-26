Staffel 4Folge 17vom 26.10.2022
Lenßen übernimmt
Folge 17: Per Rezept in den Ruin
23 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 12
Mila Bremer (42) hat Ingo Lenßen gerufen, denn ihr droht die Kündigung. Der Vorwurf: Als Arzthelferin soll sie einen Privatrezepte-Block gestohlen haben. Team Lenßen versucht den wahren Täter zu finden. Bei der Überprüfung eines Patienten wird klar, dass der neue Freund der Mandantin, Olaf Neustadt (47), eine Selbsthilfegruppe für Medikamenten-Süchtige besucht. Er hätte ein Motiv!
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1