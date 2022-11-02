Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 19vom 02.11.2022
Offene Rechnung

23 Min.Folge vom 02.11.2022Ab 12

Hanna Hilger (34) und ihr Mann Moritz (42) lassen für den Einzug von Hannas Mutter Petra Reichert (65) ihr Bad umbauen. Doch als der Strom plötzlich weg ist und weg bleibt, stellen die Handwerker die Arbeit ein. Ingo Lenßen will dafür sorgen, dass sie das Bad fertigstellen und für den Schaden aufkommen. Doch das war erst der Anfang einer Kettenreaktion.

SAT.1

Lenßen übernimmt

