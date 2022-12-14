Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 16vom 14.12.2022
23 Min.Folge vom 14.12.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Jennifer Lüttich (39) gerufen, weil ihr vermeintlich wohlhabender Exfreund Matthias Schermbeck (42), der nach der Trennung die gemeinsame Mietwohnung allein übernehmen wollte, plötzlich keine Miete mehr zahlt und der Vermieter das Geld nun von der Mandantin einfordert. Nachdem Team Lenßen herausfindet, dass Matthias in Wahrheit gar kein gutsituierter Barbesitzer ist, wie er behauptet, verdichten sich die Hinweise auf einen Liebesbetrüger.

