Staffel 4Folge 7vom 24.10.2022
Lenßen übernimmt
Folge 7: Herz über Kopf
23 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen hilft der schwangeren Susanne Baumann (36), die fälschlicherweise beschuldigt wird, ihrem Sohn Lasse (8) Alkohol verabreicht zu haben. Was steckt hinter dieser Behauptung?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1