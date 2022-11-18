Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 1vom 18.11.2022
Ein verhängnisvoller Einsatz

Ein verhängnisvoller EinsatzJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 1: Ein verhängnisvoller Einsatz

23 Min.Folge vom 18.11.2022Ab 12

Ein verhängnisvoller Einsatz: Jannik Fischer (41), ein freiwilliger Feuerwehrmann, ist angeblich auf dem Weg zu einem Einsatz verunglückt und liegt nun im Koma. Derweil wird er von seinem Chef gekündigt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen