Staffel 4Folge 1vom 18.11.2022
Lenßen übernimmt
Folge 1: Ein verhängnisvoller Einsatz
23 Min.Folge vom 18.11.2022Ab 12
Ein verhängnisvoller Einsatz: Jannik Fischer (41), ein freiwilliger Feuerwehrmann, ist angeblich auf dem Weg zu einem Einsatz verunglückt und liegt nun im Koma. Derweil wird er von seinem Chef gekündigt ...
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1