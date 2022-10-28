Staffel 4Folge 8vom 28.10.2022
Folge 8: (Un)gepflegtes Familienglück
23 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12
Bei der verzweifelten Corinna Hamberger (44) platzt Anwalt Ingo Lenßen mitten in eine polizeiliche Hausdurchsuchung. Gegen sie wird wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1